Secretaria de Obras realiza melhorias na ERS-149

Na manhã desta segunda-feira, 27, a Prefeitura de Formigueiro, através da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, realizou um trabalho de melhorias no trecho da Catirina, na ERS-149, que liga os municípios de Formigueiro e Restinga Sêca.

O local, que pertence ao Estado, estava em situações precárias de trafego, com uma serie de buracos. Sendo assim, para oferecer melhor segurança aos munícipes e motoristas que viajam pela rodovia, a secretaria entrou em contato com o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) para a manutenção.

O Daer arcou com uma carga de caçamba de pó de brita, que foi usada na melhoria, enquanto o Executivo utilizou o maquinário da frota municipal.