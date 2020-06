Secretaria de Saúde aprimora o monitoramento da Covid-19 em São Sepé

A Secretaria Municipal de Saúde de São Sepé aprimorou o protocolo de monitoramento de pacientes positivos para a Covid-19. As novas diretrizes foram pensadas para tornar o tratamento domiciliar mais eficiente e confortável.

Pessoas diagnosticadas com o novo Coronavírus agora recebem visitas diárias de uma equipe multidisciplinar, composta por um representante do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE), um profissional da unidade de saúde de referência do paciente e de um técnico de saúde mental ou do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf). A estratégia presencial tem por objetivo verificar como cada atendido se sente fisicamente e emocionalmente. “Queremos saber como essas pessoas estão, se precisaram se ausentar do trabalho, se sentiram necessidade de compartilhar sentimentos. Assim, podemos ter uma noção do caso, de como está evoluindo e também, de como acontecem os contatos dessa pessoa que está positiva”, explica a diretora de ações em saúde, Sabrina Wegner Schroder.

Inicialmente, este trabalho de monitoramento era realizado por telefone. No entanto, após a realização de um estudo epidemiológico local bastante complexo e exigente, conduzido pelo COE e pelo secretário de Saúde, Marcelo Ellwanger, percebeu-se a necessidade de aperfeiçoar o rastreamento dos contatos dos pacientes positivos e também levar a eles, suporte psicológico. A atualização dos procedimentos deve tornar o enfrentamento ao Coronavírus mais eficiente no município, bem como esclarecer à população que o isolamento social é parte do tratamento da Covid-19.