Secretaria de saúde monta estratégias com Indústrias de São Sepé para vacinação

Com o objetivo de divulgar a ampliação da vacinação contra COVID-19 em São Sepé, a Secretária de Saúde, Carla Pinto e a servidora do Setor de Epidemiologia Municipal, Letícia Almeida, visitaram alguns setores da indústria sepeense.

Os encontros serviram para articular estratégias de vacinação para este, que será o penúltimo grupo prioritário a receber as doses – os trabalhadores da indústria.

Para isso, foi solicitado o quantitativo de funcionários, uma vez que, o município tem recebido poucas doses de vacina contra COVID 19.

A vacinação é para todos os trabalhadores industriais do município. Para receber a primeira dose, o trabalhador deve procurar sua ESF para agendamento ou o Clube do Comércio por livre demanda, das das 9h às 11h30.

Portar cartão SUS , CPF e um comprovante de vínculo empregatício.

