Secretaria de Saúde promoveu live de capacitação com infectologista

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma atividade de capacitação virtual na última sexta-feira, 4. Médicos, enfermeiros, professores entre outros profissionais de São Sepé participaram de uma live com o médico Alexandre Schwarzbold, que é professor da Universidade Federal de Santa Maria e especialista em doenças infecciosas.

Na oportunidade, o convidado, que é membro do comitê científico gaúcho e da Sociedade Rio-grandense de Infectologia, falou sobre o cenário da Covid-19 na região central do Estado e os avanços nos protocolos de tratamento da doença. Ele também ressaltou a importância do trabalho de rastreamento de casos positivos e de seus contatos para que se consiga interromper a cadeia de transmissão do vírus. Ao final do encontro, Schwarzbold esclareceu as dúvidas dos participantes da reunião.