Secretário de Segurança do Estado vem a São Sepé

O Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Cezar Schirmer, estará em São Sepé nesta sexta-feira, 30 de dezembro. A vinda dele ao município acontece após um pedido do prefeito Léo Girardello depois que a cidade registrou uma das ações mais violentas dos últimos meses durante uma ação em agências bancárias que envolveu cerca de 20 reféns. Segundo Girardello, em visita ao gabinete do secretário no início da semana Schirmer foi convidado a vir ao município presenciar a realidade da população. Nos últimos meses, autoridades sepeenses tem enviado pedidos para ações, como a manutenção de efetivo das polícias, estruturação, etc. Cezar Schirmer deve dar uma coletiva de imprensa no Gabinete da Prefeitura de São Sepé, ainda pela manhã. Não será permitida a entrada da comunidade, mas a entrevista será transmitida ao vivo pela Rádio Fundação Cotrisel, a partir das 10h.