Secretários de São Sepé são eleitos líderes da AM Centro

Dois secretários municipais de São Sepé devem ficar frente às suas respectivas áreas junto a 33 municípios da região em 2017. O secretário de Saúde, Marcelo Ellwanger, e a secretária de Educação, Paula Machado, foram eleitos pelos colegas do cargo em outras cidades para coordenarem a atuação na esfera da AM Centro.

A escolha foi feita através de votação pelos secretários de todos os municípios abrangidos pela entidade. Com a eleição dos dois membros de São Sepé, a cidade fica com três representantes na entidade, já que recentemente o prefeito Léo Girardello também foi eleito presidente da AM Centro.