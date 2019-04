Segue a luta de Cristian contra o câncer

Após cirurgia realizada no último dia 16, a luta do garoto Cristian contra um melanoma metastático (câncer de pele maligno) continua. Na tarde desta quarta-feira, 24 de abril, a família recebeu a notícia de que o tratamento vai custar mais de meio milhão de reais. Segundo o pai de Cristian, Josué, o médico confirmou que serão necessárias 17 doses de imunoterapia, em cada dose são usadas 2 ampolas que custam R$17mil reais cada, totalizando $34mil reais por cada uma das 17 aplicações.

O valor assustou a família que informou que vai entrar com uma ação judicial para garantir o tratamento. Ainda assim, o tratamento não pode esperar e a família espera conseguir ao menos começá-lo com recursos próprios oriundos das doações feitas até aqui.

A campanha para arrecadação de recursos vai continuar e já conta com 2 reforços de peso. Os atletas Almir Junior, considerado o melhor atleta do mundo no ano passado, doou o seu uniforme completo. Já o jogador do Grêmio Luan, campeão olímpico e eleito melhor jogador da América em 2017, doou a camisa da final do último campeonato gaúcho. A ideia da família é fazer uma rifa com estes prêmios para ajudar no tratamento.

Além disso, a equipe do Lá Máquina irá doar a renda do jogo da estreia na Série Ouro de Futsal para a causa. O jogo é contra o Palmeiras de São Gabriel e ocorre no próximo sábado, dia 27, no Ginásio Municipal de São Sepé. O valor do ingresso antecipado é R$ 7,00, na hora do jogo fica por R$10,00.

Doações também podem ser feitas no site da campanha, onde já foram arrecadados mais de R$12mil.

