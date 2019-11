Seguem as buscas por Amarildo Júnior

Como havia sido previsto, iniciou às 7h30min a retomada às buscas a Amarildo Júnior, realizada pela Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil. Pela manhã foram feitas buscas por terra com cães farejadores e Drone com auxílio de pessoal especializado. Infelizmente nada foi encontrado. Para a parte da tarde serão realizadas buscas com embarcações e com os cães farejadores no Rio São Sepé. As buscas foram interrompidas e retornamàs 13 horas, conforme informou o Tenente Magno, comandante da Brigada Militar.