Seguem as manifestação em apoio ao levante dos motoristas

Em Vila Nova do Sul, caminhoneiros e manifestantes bloquearam a BR-290 por meia hora.

Carros pequenos, caminhões com perecíveis, carga viva, remédios, oxigênio, passam sem problemas. Os manifestantes programaram ações de bloqueios sistemáticos na via. Desde de sexta feira, 25, Vila Nova do Sul está sem combustível. As aulas em escolas municipais estão mantidas até quarta-feira, 30.

A BR-290 enfrenta outro ponto de bloqueio, em são Gabriel, o presidente do Sindicato Rural de São Gabriel e vice-presidente da Farsul, Tarso Teixeira, juntamente com o dirigente Felipe de Carvalho Nobre, estiveram na manhã desta segunda-feira,28,no acampamento dos caminhoneiros de São Gabriel, junto ao Km 422 da BR-290, levando o apoio institucional do empresariado rural do Município ao movimento dos caminhoneiros contra a política de reajuste de combustíveis do Governo Federal. “Estamos inteiramente solidários à causa, e entendemos que o momento é de unidade de toda a sociedade civil. Outras lideranças do agronegócio já estiveram representando o Sindicato Rural na mobilização desde os primeiros dias, e hoje estamos externando nossa integral solidariedade e apoio”, definiu Tarso Teixeira, em diálogo com uma das lideranças do movimento, o caminhoneiro Plauto Gama.