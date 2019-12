Semana de decisões no Futsal e Futebol 7

Na quinta feira, dia cinco de dezembro, acontecem as semifinais da 1ª divisão de Futsal 2019, Taça Tono Ribeiro.

Às 20 horas jogam Cohab e Grito da Liberdade, às 21 horas é a vez de Independente (Lavras) e Restaura Jeans. Os jogos são cronometrados, e os times Cohab e Independente tem a vantagem do empate na prorrogação para passar para a grande final que tem data marcada para a outra sexta, 13 de dezembro, no Ginásio Municipal às 20h30min.

Já a final do Futebol 7, categoria máster, acontece no domingo, dia oito às 16h15min no Clube Iguaçu e se enfrentam os times Transportes Trevisol e Arsenal.