Semana Farroupilha 2018 se encerrou neste 20 de setembro

Encerrou neste 20 de setembro, a Semana Farroupilha 2018. O Evento anual que celebra as tradições gaúchas, culminou com o Desfile Farroupilha. Para marcar a data, as entidades tradicionalistas realizaram o desfile na Rua Plácido Gonçalves. Quatorze entidades participaram do evento.

Um grande público e autoridades presentes acompanharam a passagem das entidades tradicionalistas, neste ano o Patrono das festividades foi Mário dos Santos Silva e o tradicionalista Décio Scherer foi o homenageado municipal.

O evento é organizado pela Prefeitura Municipal, Subcoordenadoria da 13ª Região Tradicionalista e Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho. A bela apresentação do evento ficou por conta de Zizi Machado e Neimar Santos.

Veja na galera abaixo fotos do evento.