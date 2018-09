Semana Farroupilha é aberta oficialmente em São Sepé

A Semana Farroupilha é onde o gaúcho cultua as suas tradições, um momento muito especial para toda a população do Rio Grande do Sul. Em São Sepé, a abertura oficial da Semana Farroupilha aconteceu hoje, segunda-feira, 10, às 9h30min, em frente ao Centro Cultural.

O evento, organizado pela Prefeitura Municipal, Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho e Subcoordenadoria da 13ª Região Tradicionalista, este ano homenageia Décio Scherer e tem como Patrono Mário dos Santos Filho.

Do dia 10 a 20 de setembro, diversas atividades alusivas a Semana Farroupilha acontecem na cidade. Neste ano o Acampamento Farroupilha será montado ao lado do CTG Ronda Crioula, No dia 20, às 14h, na Praça da Mêrces, acontece o Desfile Farroupilha, encerrando a programação.

(Fotos Roberto John)