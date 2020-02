Seminário do Leite trouxe conhecimento aos produtores

Com a presença de associados da Cotrisel, técnicos, lideranças rurais e produtores de leite da região, foi realizado nesta quinta-feira, 13, na Associação dos Funcionários da Cotrisel a primeira edição do Seminário do Leite.

O evento teve como objetivo de apresentar as formas de manejo, alimentação e cuidados com o rebanho para uma boa produtividade leiteira. Também oportunizou para a Cotrisel, a aproximação com os produtores de leite da região de atuação da cooperativa.

A primeira palestrante foi a Médica Veterinária, Lisiane Gazen, que apresentou informações da missão técnica realizada na Nova Zelândia e sobre as novas tecnologias na produção leiteira.

Já o Professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa – Paraná, João Ricardo Pereira apresentou a palestra intitulada “Forragens conservadas no planejamento alimentar do rebanho” e o Engenheiro Agrônomo e pesquisador da CCGL, Luis Otávio Costa de Lima abordou o tema “Manejo de pasto e do pastoreio para alta produtividade”.

Para o Presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno “a felicidade pela realização do 1º Seminário do leite se resume ao sentimento de satisfação. Foi a concretização de um pensamento, que com o apoio de diversas pessoas foi prontamente atendido, e pode se tornar realidade.

O sucesso do evento pode ser contabilizado em números, além da participação de 110 pessoas, dos 35 produtores de leite vinculados a cooperativa, 28 estiveram presente, junto de sua família, contamos também com a participação de 10 produtores que não são vinculados a cooperativa. Entre os participantes, tivemos 4 produtores de gado de corte, o que nos faz ter novas ideias para as próximas edições”.

Na oportunidade o presidente agradeceu em nome da cooperativa a parceria das empresas parceiras, Cooperativa Central Gaúcha – CCGL, Ourofino, Virbac, Vansil, MSD e Ervateira Taura. Ainda reforçou o agradecimento a Médica Veterinária Lisiane Gazen, ao DETEC da cooperativa e a todas as pessoas que fizeram o evento acontecer, “já estamos planejando o próximo”, afirmou José Paulo.

Fonte: Jornal do Garcia.