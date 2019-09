Sepeense é assassinado a tiros em Santa Maria

Sepeense foi morto a tiros em frente ao Presídio Regional de Santa Maria, na esquina das ruas José Cândido Teixeira Medeiros e Isidoro Grassi. De acordo com a Polícia Civil, Mateus Carvalho do Nascimento, conhecido como “Repolhinho”, era apenado do regime semiaberto e estava saindo do presídio para o trabalho.

De acordo com a Brigada Militar, o caso aconteceu por volta das 7h de sexta-feira, a cerca de 200 metros da entrada do presídio. O homem foi atingido por pelo menos quatro tiros na cabeça e abdômen.

Segundo o delegado Gabriel Zanella, da Delegacia de Polícia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DPHPP), a polícia vai investigar a autoria e motivação do crime, mas não descarta que possa ser um acerto de contas a motivação do crime.

Fonte: Diario SM