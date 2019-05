Sepeense é presa com drogas na rodoviária de Porto Alegre

Nesta segunda-feira (29) a Polícia Civil através do Denarc – Divisão Estadual do Nárcotráfico realizou uma ação de combate ao tráfico de drogas na estação rodoviária de Porto Alegre.

Ação integrada de investigação da Polícia Civil de São Sepé.

De acordo com a polícia a operação resultou a prisão de uma mulher, sepeense com iniciais A.F.B., além da apreensão de 4kg de maconha e 151g de crack.

A mulher já estava no interior do ônibus, quando foi presa com a droga. Segundo a polícia a droga seria transportada para abastecer pontos de tráfico no interior do Estado.

A presa foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhada ao sistema prisional.