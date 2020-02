Sepeense é preso por receptação e porte ilegal de arma de fogo

No início da noite de sábado (1), em frente à Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, na BR-392, em Caçapava do Sul, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem por receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Durante ação de combate à criminalidade, agentes da PRF abordaram um Uno com placas de São Sepé. O veículo era conduzido pelo proprietário, de 66 anos, natural de São Sepé.

No interior do veículo foi encontrado um revólver Taurus calibre .32 e cinco munições. A arma havia sido furtada na cidade de Rosário do Sul em 1995.

O homem, preso por receptação e porte ilegal de arma de fogo, foi encaminhado à polícia judiciária em Caçapava do Sul.

