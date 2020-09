Sepeense internado com Covid morre em Santa Maria

Morreu na madrugada de hoje, sábado, 26, em Santa Maria, Jorge Alexandre, conhecido como “Gordão”.

Nesta semana ele tinha sido diagnosticado com Covid-19. Estava internado no Hospital Santo Antônio em São Sepé, mas ontem o estado de saúde se agravou, e ele foi transferido para Santa Maria. O quadro era grave e Jorge Alexandre acabou falecendo nesta madrugada.

Gordão era uma pessoa querida por todos, especialmente no meio esportivo.

No futebol foi treinador do Santos, Cruz Azul e AFC Cotrisel. Nos veteranos Campo e Salão treinou o Amizade e ganhou o campeonato.

No Carnaval, em São Sepé, participou das Escolas de Samba Unidos da Pontes e União da Lagoa, e em Formigueiro do Bloco Nada Vê e Somos do Carnaval.

Atuou como Juiz no futsal e bandeirinha no campo.

As redes sociais amanheceram neste sábado com muitas homenagens dos amigos de Jorge Alexandre, lamentando a sua morte, mas também ressaltando o companheirismo e amizade.

Seguindo os protocolos de saúde, não haverá atos fúnebres e o corpo chegará direto ao Cemitério Municipal para o sepultamento