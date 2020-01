Sepeense jogará liga espanhola

José Vicente Fernandez, presidente, Klinger John, e Miguel López Losa, treinador

Um sepeense, criado no bairro Cristo Rei, assinou contrato com a equipe A.C.D. Las Mesas, da cidade de Las Mesas, Espanha, para jogar a temporada 2019/2020 do campeonato Primera Autonómica, região da Castilla Lá Mancha.

Klinger John, 25 anos, já esta na cidade de Las Mesas, Espanha. Estusiasmado conversou com nossa reportagem. Abaixo, Klinger descreve como foi sua trajetória até chegar ao clube europeu.

Sempre fui apaixonado pelo futebol e aos 13 anos entrei na Escolinha de Futsal S.A.F.S., do professor Dervilar Fontoura, onde aprendi os primeiros fundamentos do futsal. Conquistando muitas coisas, mas sempre com um desejo de ser jogador profissional de campo, por muito tempo fiz testes, peneiras, avaliações e nenhum resultado positivo. Mas nunca deixei de sonhar, o menino baixinho e de idade avançada, como dizem que no “futebol não se pode mais”, fui atrás de algumas alternativas para alcançar o que queria. Aos 23 anos, conheci o projeto CEFASA, um centro de formação de atletas em Porto Alegre, do presidente Igor Gonçalves e seu sócio Emerson Crovato, onde aprendi muito mais do que os fundamentos básicos do futebol, aprendi que a vida nem sempre é como imaginamos, nem tudo são flores, mas com fé em Deus e muita dedicação e treino, se alcança o objetivo.

Fiquei no CEFASA por 1 ano e 3 meses, treinando muito, até receber a primeiro oportunidade como profissional na Associação Nova Prata, disputando a segunda divisão do Campeonato Gaúcho e a Copa FGF (seu Verardi). Nesse período aprendi que o futebol não era o que eu imaginava, só sabe quem já viveu, mas aos poucos Deus foi dando jeito de me surpreender . Fui apresentado ao Hugo Renato, diretor executivo da agência grega Windows Shopper Player, que está me dando a oportunidade de jogar na Europa, no futebol espanhol. É mais um sonho realizado, mais um passo dado de muitos que vem pela frente. Agradeço ao A.C.D Las Mesas, clube da Espanha, pela oportunidade de jogar a temporada de 2019/2020. Estou muito alegre por tudo que tem acontecido na minha vida e, será um ano muito vitorioso sem dúvidas. agradeço a minha incansável mãe “Lalau”, como é conhecida, pela educação e respeito dado a mim. Espero representar bem a instituição A.C.D Las Mesas e minha cidade natal São Sepé, e como sempre digo, “Há tempo para todo propósito de baixo do céu”, e para quem ainda sonha, “Nunca desista”.