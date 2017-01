Faleceu hoje à tarde por volta das 15h30min, Marco Antônio Prates Ribeiro, funcionário da prefeitura de São Sepé. De acordo com relatos obtidos pela equipe do Jornal A Fonte, ele estaria pescando junto com outras duas pessoas em um açude localizado no interior de Formigueiro, quando a canoa em que se encontravam teria virado. Marco Antônio faleceu no local e seu corpo foi encaminhado ao IML de Santa Maria.