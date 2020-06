Sepeense morre em Santa Maria com covid-19

O prefeito de São Sepé, Léo Girardello confirmou na noite de domingo, 14, a primeira morte de um sepeense com Covid-19, em Santa Maria.

Trata-se de um idoso que foi internado no dia 28 de abril com problemas de trombose e hemorragia, que segundo um de seus filhos, devido a gravidade, foi encaminhado para hospital em Santa Maria, onde passou por uma cirurgia.

“Meu pai estava na CTI e lá contraiu o vírus, pois nos testes realizados antes, ele saiu de São Sepé sem testar positivo. Minha mãe também está lá internada com o Covid e contraiu lá no hospital. Meu pai não contraiu o vírus em São Sepé, tenho todos os exames para comprovar. Ele estava se recuperando e a situação ficou agravada nos últimos dias. Agradeço a vocês por esse esclarecimento” disse um dos filhos do sepeense que morreu ontem em Santa Maria.