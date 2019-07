Sepeense vai assumir Superintendência do Incra

O sepeense Tarso Teixeira deverá assumir a Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Rio Grande do Sul.

Com o propósito de moralizar a política nacional de reforma agrária e combater os casos de sob-locação, venda irregular e uso indevido dos lotes de assentamentos no Rio Grande do Sul, denunciados recentemente em reportagem do programa “Fantástico”, da Rede Globo, o secretário nacional de Assuntos Fundiários do governo federal, Luiz Antônio Nabhan Garcia, e o chefe da Casa Civil, Ônyx Lorenzoni, bateram o martelo e definiram um novo nome para a superintendência do Incra no Rio Grande do Sul. Trata-se do médico veterinário Tarso Teixeira, presidente do Sindicato Rural de São Gabriel e um dos vice-presidentes da Farsul.

Amigo de Nabhan Garcia desde os tempos da União Democrática Ruralista (UDR), Tarso se destacou denunciando as práticas do MST desde 2003, nos episódios da desapropriação da Fazenda Southall, em São Gabriel., e é considerado um dos líderes rurais mais dedicados à questão agrária, sendo autor de dois livros sobre o tema – “Visão da Terra” e “Utopia do Atraso”, este último com depoimento de Nabhan Garcia.

Na metade de junho, o secretário de Assuntos Fundiários de Bolsonaro esteve em São Gabriel e Livramento, as duas cidades com o maior número de assentamentos rurais do Estado, e recebeu depoimentos que confirmavam a situação no Estado. O nome de Tarso foi apoiado por líderes rurais da Fronteira Oeste, pelo prefeito de São Gabriel Rossano Gonçalves (PL) e pelo próprio presidente da Farsul, Gedeão Pereira.

Fonte- Cláudio Moreira (MTb 010499) – Assessoria de Imprensa- Fotos Jornal Tribuna Popular.