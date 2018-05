Sepeenses caminham em apoio a protesto dos caminhoneiros

Em apoio ao movimento dos caminhoneiros que já está em seu 9º dia, o comércio local conclamou os sepeenses a uma caminhada na tarde desta terça- feira, 29, que teve saída às 17 horas da Avenida Getúlio Vargas, entrada de São Sepé.

O ato tem apoio do Sindilojas além de outros setores da comunidade, a intenção é protestar contra o preço elevado dos combustíveis como o gás de cozinha, a gasolina e o óleo diesel.

A caminhada seguiu pela BR-392 até a frente do Posto Cotrisel, onde os peregrinos se reuniram aos manifestantes e apoiadores e, juntos, entoaram o hino nacional. Os caminhantes contaram ainda com o reforço de máquinas, tratores e veículos de passeio, que acompanharam os manifestantes até o local de bloqueio. Após o ato, o tráfego foi liberado na BR.

(Fotos Márcia Halberstadt)