Sepeenses comemoram o 20 de Setembro

Na tarde de sexta-feira, 20, os sepeenses compareceram ao centro da cidade para prestigiar o Dia 20 de Setembro, assistindo ao desfile comemorativo a Revolução Farroupilha. Este ano o desfile teve como tema “Vida e Obra de Paixão Cortês”.

As apresentações começaram às 14 horas, com o Toque do Clarim apresentado por Juliane Posser, e após o Corpo de Bombeiros desfilou levando suas viaturas e equipes de serviço, destacando os projetos e ações.

Em seguida passaram pela rua Plácido Gonçalves, representantes da 13ª RT, Grupo Caami, Piquete de Laçadores Vicente Saldanha, CTG Quero-Quero, CTG Ronda Crioula, Índio Sepé CTG, Departamento Tradicionalista Coxilha dos Índios, CTG Pingo Amigo, CTG Os Maragatos e encerrou com Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos Sepé Tiarajú.

Entenda o Dia 20 de Setembro

Começo:

Na noite de 19 para 20 de setembro de 1835, ocorreu um movimento bélico conhecido como “Combate da Ponte da Azenha”, que foi o marco inicial da Revolução Farroupilha que marcou a tomada de Porto Alegre pelos Farroupilhas.

A Ponte da Azenha estava guardada por uma patrulha militar do governo provincial com duzentos homens a cavalo, chefiados pelo Visconde de Camamu, previamente avisados que poderia ocorrer o movimento. As forças revolucionárias contavam com trinta homens a cavalo naquele local. Durante o combate, Cabo Rocha feriu a coxa de Camamu, que fugiu a pé para a sede do governo e a resistência à entrada dos farroupilhas se desfez.

Episódio:

Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi como ficou conhecida a revolução ou guerra regional, de caráter republicano, contra o governo imperial do Brasil, na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, e que resultou na declaração de independência da província como estado republicano, dando origem à República Rio-Grandense. Estendeu-se de 20 de setembro de 1835 a 1 de março de 1845.

A revolução, que com o passar do tempo adquiriu um caráter separatista, influenciou movimentos que ocorreram em outras províncias brasileiras: irradiando influência para a Revolução Liberal que viria a ocorrer em São Paulo em 1842 e para a revolta denominada Sabinada na Bahia em 1837, ambas de ideologia do Partido Liberal da época. Inspirou-se na recém findada guerra de independência do Uruguai, mantendo conexões com a nova república do Rio da Prata, além de províncias independentes argentinas, como Corrientes e Santa Fé. Chegou a expandir-se à costa brasileira, em Laguna, com a proclamação da República Juliana e ao planalto catarinense de Lages.

A revolta teve como líderes: general Bento Gonçalves da Silva, general Neto, coronel Onofre Pires, coronel Lucas de Oliveira, deputado Vicente da Fontoura, general Davi Canabarro, coronel Corte Real, coronel Teixeira Nunes, coronel Domingos de Almeida, coronel Domingos Crescêncio de Carvalho, general José Mariano de Mattos, general Gomes Jardim, além de receber inspiração ideológica de italianos da Carbonária refugiados, como o cientista e tenente Tito Lívio Zambeccari e o jornalista Luigi Rossetti, além do capitão Giuseppe Garibaldi, que embora não pertencesse a carbonária, esteve envolvido em movimentos republicanos na Itália.Bento Manuel Ribeiro lutou em ambos os lados ao longo da guerra, mas quando acabou a revolução ele estava ao lado do imperador.

(Fotos: Roberto John)