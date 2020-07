Sepeenses são detidos em Santa Maria por porte ilegal de arma de fogo

Após troca de informações entre a Brigada Militar de São Sepé e policiais militares do 1º Regimento da Polícia Montada( 1º RPMon) de Santa Maria de que indivíduos em um veículo VW Gol branco teriam saído da cidade de São Sepé às 20h15, em direção a Santa Maria com o objetivo de efetuar um roubo na região, a BM de Santa Maria efetuou buscas em possíveis rotas que tal veículo poderia tomar, vindo a lograr êxito na identificação do gol no Posto Santa Lúcia. No interior do veículo encontrava-se I. R. B., J. S. M. e I. S. O., todos de São Sepé e C. N. M., de Novo Hamburgo, com o grupo foi encontrado um Revólver Rossi, cal. 38, com 6 munições intactas.

Após serem indagados pelas guarnições, os indivíduos informaram que iriam efetuar um roubo no Posto de Combustíveis Santa Lucia da BR-392. Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos indivíduos, conduzidos a UPA posterior a Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) para confecção da ocorrência. O veículo foi recolhido ao depósito.