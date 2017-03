Serviço de presos em órgãos públicos é debatido em reunião

A administração municipal de São Sepé deve avaliar nos próximos dias o pedido para renovação de um convênio que possibilita que apenados dos regimes aberto e semiaberto trabalhem no serviço público. A pauta foi tema central durante reunião na quarta-feira (22), entre membro da Prefeitura e da Superintendência dos Serviços Penitenciários – Susepe.

Além do pleito, atualmente parte dos presos trabalha em oficinas de artesanato e de confecção de bolas no Presídio Estadual de São Sepé. Ainda há aula de esportes como o xadrez. A Susepe também solicitou a intermediação do executivo junto da 8ª Coordenadoria Regional de Educação (8ª CRE), para que aulas possam ser ministradas na casa prisional.

Atualmente 58 penitenciários ocupam as vagas na unidade.

Fonte: AI Prefeitura de São Sepé