Serviço de videomonitoramento será entregue nesta sexta-feira

Já em funcionamento desde as últimas semanas o novo sistema de videmonitoramento de São Sepé será entregue oficialmente nesta sexta-feira, 22. A cerimônia no Quartel da Brigada Militar do município deve ter a presença de autoridades ligadas ao executivo e legislativo. O secretário de Segurança do RS, Cezar Schirmer, deve vir até o município.

A solenidade acontece às 14h30min e é aberta a participação da comunidade. No total, a cidade vai receber 78 câmeras distribuídas em 26 pontos. O monitoramento será realizado pela Brigada Militar.