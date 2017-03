É com pesar que comunicamos o falecimento de nossa querida Maria Lúcia Pereira Costa ocorrido no dia 14 de março. Ao mesmo tempo, agradecemos a todas as pessoas que de uma forma ou de outra nos confortaram nas horas difíceis. Sabemos que essa passagem não é fácil porém a jornada é contínua.

Convidamos para a missa de 7º dia de seu falecimento a ser celebrada na terça-feira, dia 21, às 18h30min na Igreja Matriz.

A família.