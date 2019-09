Serviços online da prefeitura estarão fora do ar na quinta-feira

Visando a modernização e a proteção de dados administrativos, a Prefeitura Municipal de São Sepé vai realizar a migração do seu sistema de gestão pública para armazenamento em nuvem. Em função deste procedimento, os acessos ao NFS-E, Declaração Eletrônica de ISS (Deiss) e Portal Cidadão estarão fora do ar no dia 19 de setembro, a partir das 13h30.

Na sexta-feira, 20, os usuários destes portais deverão utilizar novos links para operá-los. Os endereços eletrônicos atualizados estão listados abaixo.

Nota fiscal: http://saosepe-portais.govcloud.com.br/nfse.portal

Deiss: http://saosepe-portais.govcloud.com.br:8080/deiss

Cidadão: http://saosepe-portais.govcloud.com.br/cidadao

Para quem tem sistema próprio, o link para integração é o seguinte:

http://saosepe-portais.govcloud.com.br/nfse.portal.integracao/services.svc