Servidores Públicos fazem Caminhada Luminosa em São Sepé

Servidores Públicos promovem caminhada luminosa em mobilização contra as medidas que Governo do Estado do Rio Grande do Sul pretende implantar com o pacote de redução salarial que afetará a classe ativa e inativa. Além do magistério, participam pais, alunos, setores do comércio e outras classes de servidores. A concentração ocorreu às 19h30min na Rua Clemenciano Barnasque, em frente à pracinha da Corsan, e o movimento prosseguiu pelas ruas da cidade.

Professores e funcionários de escolas estaduais estão em greve, sindicatos de funcionários do Estado aderiram: Sintergs (Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul), Sindisepe (quadro geral do Estado), Sindicaixa (antiga Caixa Estadual), fiscais agropecuários e algumas associações de segmentos de funcionários.

Fotos: Luis Garcia.