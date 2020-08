Sessão da Câmara de Vereadores é marcada por Pedidos de Providência

Com a grande demanda de pedidos por parte da população, a Sessão Ordinária realizada na ultima terça-feira (25), foi marcada por Pedidos de Providências. Foram 20 pedidos feitos pelos Vereadores ao Executivo Municipal para diversas áreas. Além dos Pedidos, foi apreciado dois Projetos de Lei e um Pedido de Informação.

Em meio aos pedidos, esta recolocação de lâmpadas, patrolamento e encascalhamento, limpeza de entulhos, conserto e instalação de brinquedos em praças, colocação de placas de trânsito e quebra-molas em vias públicas, canalização e conserto de bueiros e valas/sarjetas, além da colocação de resíduo asfáltico em ruas. Todos os pedidos foram apreciados e discutidos pelos Vereadores e serão repassados ao Executivo Municipal e posteriormente as Secretarias responsáveis.

Entre os Projetos de Lei, esta o PL 038/2020, do vereador Renato Rosso, que cria a denominação de rua entra para a segunda discussão e apreciação dos Vereadores na próxima Sessão. Já o PL 037/2020, da Mesa Diretora, que cria a denominação de rua foi aprovado por unanimidade pelos Edis. Por fim foi aprovado por unanimidade o Pedido de Informação nº 013/2020, dos vereadores Elcio Teixeira (MDB) e Luiz Otávio Picada Gazen (PDT), que questiona por quais razões não é realizada a abertura da via pública conhecida como “Corredor do Lixão”, continuação da Avenida Daia Gazen.