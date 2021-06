Sessão da Câmara tem aprovação de PL da Juventude e sugestão para controle da Covid

A Câmara aprovou na noite de terça-feira, 22, o PL 033/2021 de autoria do vereador Marcelo Santos, que institui a Semana Municipal da Juventude em São Sepé. A proposição foi aprovada por unanimidade e ganhou destaque nos discursos dos vereadores antes da votação. O vereador autor destacou a iniciativa do PL. “Sabemos que a juventude carece de locais para se reunir, embora esse projeto não destine um lugar para isso ainda, ele traz a finalidade de ter um entretenimento para os jovens, com movimentos culturais e eventos”, afirmou Marcelo. De acordo com o projeto, a Semana da Juventude se iniciará sempre no dia 13 de abril de cada ano.

Na pauta da sessão, o vereador Marcelo Neves (MDB) sugeriu para o Executivo que encaminhe projeto de lei para a Câmara ou tome medidas cabíveis, a fim de adotar medidas temporárias e emergenciais na prevenção e combate ao contágio da Covid-19, principalmente quanto à circulação de pessoas que estejam com suspeita, sintomas ou infecção pelo vírus.