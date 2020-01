Sessão Extraordinária foi de plenário lotado com professores municipais

A Câmara voltou aos trabalhos, de forma extraordinária, na manhã de quarta-feira, 22, quando os Vereadores se reuniram para deliberar oito projetos. Antes de ir a plenário, as matérias foram analisadas pelas comissões permanentes.

Na pauta estavam dois projetos de revisão salarial aos poderes Executivo e Legislativo. A revisão concede o aumento real de 4,31%, no qual repassa na forma de revisão inflacionária. Para o Poder Legislativo, este aumento não será implementado aos salários dos Vereadores da Casa.

Um dos projetos mais discutido foi o que trata sobre aumento salarial dos professores municipais no qual atualiza o valor do Piso Salarial do magistério de São Sepé para o exercício de 2020. O Projeto de Lei Ordinária nº 2 de 2020, que concederia o aumento foi reprovado por sete votos contrários, contra um voto a favor do vereador Humberto Stoduto. O PL do Executivo Municipal foi rejeitado a pedido da classe dos Professores que lotou o Plenário Gaspar Martins. A matéria teve votos contrários dos vereadores Lauro Ouriques (PPS), Zilca Camargo (PDT), Tavinho Gazen (PDT), Elcio Teixeira (PMDB), Renato Rosso (PP), Eto Vargas (PP) e Paulo Nunes (PSB).

Durante a discussão do projeto nº 2 de 2020, alguns parlamentares justificaram os votos. Segundo o vereador Humberto Stoduto o voto a favor foi para preservar a saúde financeira do município. “Sigo com o voto a favor do projeto para preservar a saúde financeira do município, o projeto deveria ser aprovado com o aumento para o nível 1 em acordo com recentes decisões judiciais e pareceres técnicos”, ressalta Stoduto. Já os demais vereadores justificaram seus votos contra, recebendo a indicação da classe dos Professores. “Voto contra seguindo o pedido dos meus colegas professores. Pois sigo a qualificação dos professores e cada nível merece diferença, por isso sou desfavorável ao projeto”, explica Zilca Camargo. Outros projetos no qual foram apreciados é a contratação de professores, abertura de crédito e doação de equipamentos médicos ao Hospital Santo Antônio, ambos aprovados por unanimidade pelos Vereadores presentes.