Sessão plenária teve entrega de moções e aprovação de projetos

A sessão ordinária desta última terça-feira (16), teve entrega de Moções Legislativas e aprovação de projetos. Os Pares da Casa anteciparam o espaço de comunicação e transformaram em Sessão Solene Especial para a entrega das Moções Legislativas nº 03 e 04 de 2019.

As homenagens foram entregues pelo vereador Renato Pilar de Rosso (PP), proponente das honrarias ao advogado Rogério Elias Motta, pela passagem de seus 40 anos de atividade e destaque na área jurídica criminal, no Município de São Sepé e no Estado do Rio Grande do Sul e também a Claudio Bolzan, com os Votos de parabenização à Direção e Funcionários da empresa Alexandre Bolzan, pela passagem de seus 85 anos de fundação no Município de São Sepé.

A Moção é uma matéria legislativa que manifesta a posição da Casa sobre determinado assunto ou homenagem, que no caso, reconheceu o destaque de um profissional na área de direito e de uma empresa de comércio local.

Após a entrega das Moções Legislativas, o Vereadores apreciaram os Projetos de Lei, aprovando dois Projetos de Lei, os de números 022 e 026 de 2019, que autorizam o Poder Executivo a contratar emergencialmente, por excepcional interesse público, dois enfermeiros e dois farmacêuticos para a Secretaria de Saúde do Município de São Sepé. As contratações devem obedecer a Processo Seletivo Simplificado, de forma de garantir a oportunidade de acesso ao cargo os profissionais habilitados interessados.

Ainda durante a Sessão, foram aprovadas duas Moções Legislativas: uma com os votos de parabenização à Empresa Plugnet pela passagem de seus 20 anos de fundação e relevantes serviços prestados ao Município de São Sepé de autoria do vereador Gilvane Moreira (PP), e a outra em apoio aos moradores e produtores rurais das localidades da Juliana e do Cerrito do Ouro, pelos prejuízos ocasionados pelo granizo em temporal ocorrido durante a última semana.