Setor do Produtor Rural já está recebendo o público

O novo setor do Produtor Rural da Prefeitura de São Sepé já está em funcionamento. A partir desta quarta-feira, 16, os serviços que antes eram prestados na sala ICMS, estão disponíveis na rua Percival Brenner, 1321, térreo. O espaço que pertence ao Estado foi cedido ao município em razão do convênio de mútua colaboração existente entre os dois níveis de governo.

A inauguração da sala, que ocorreu na manhã de hoje, contou com a presença de autoridades, representantes de entidades rurais e servidores. Na oportunidade, o secretário de Finanças e Planejamento, Jonas Lopes, destacou a importância da produção agropecuária para São Sepé, e em razão disso, a necessidade de proporcionar mais conforto e agilidade aos cidadãos que necessitam de atendimento nesta área. O vice-prefeito em exercício do cargo de prefeito Kéio Santos elogiou a iniciativa. “Quero expressar meu orgulho de fazer parte desta administração que se preocupa com as pessoas, com os produtores rurais e com o que eles vem fazendo pela cidade”, disse. Já a delegada da Receita Estadual de Santa Maria, Ivanice Zanini, que fez questão de prestigiar o ato, mencionou o empenho da equipe em conquistar o local e prepará-lo para receber o público em um curto intervalo de tempo. “Ficamos felizes de ver o município se esforçando pela comunidade”, declarou.

Entre as vantagens da mudança é que agora o Setor do Produtor Rural está próximo a órgãos que prestam assistência, como Emater, Irga e Inspetoria Veterinária. No local, é possível tratar de assuntos relacionados ao Talão do Produtor, bem como aos Censos IPM (Índice de Partilha do Município de Retorno de ICM) e PIT (Programa de Integração Tributária). Este último abrange programas como o Nota Fiscal Gaúcha, Educação Fiscal e Turma Volante Municipal.