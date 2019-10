Setor do Produtor Rural será inaugurado nesta quarta-feira

A Prefeitura de São Sepé inaugura na próxima quarta-feira, 16, o novo Setor do Produtor Rural, ligado à Secretaria de Finanças e Planejamento. A partir desta data, serviços que são oferecidos na sala ICMS, no prédio principal da administração municipal passarão a funcionar na rua Percival Brenner, 1321, térreo, antiga Caixa Econômica Estadual. Ao longo desta terça-feira, o espaço recebe os últimos detalhes antes da abertura ao público.

A mudança tem por objetivo oferecer mais conforto aos cidadãos e centralizar o atendimento às pessoas que atuam na área rural, já que a sala fica próxima a órgãos como Emater, Irga e Inspetoria Veterinária. No local, será possível tratar de assuntos relacionados ao Talão do Produtor, bem como aos Censos IPM (Índice de Partilha do Município de Retorno de ICM) e PIT (Programa de Integração Tributária). Este último integra o convênio de mútua colaboração entre Estado e Município e abrange programas como o Nota Fiscal Gaúcha, Educação Fiscal e Turma Volante Municipal. Tal convênio viabilizou a mudança para o edifício, que pertence ao Estado do Rio Grande do Sul.