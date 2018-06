Setores da Prefeitura terão horário alterado nesta quarta-feira

As secretarias da Prefeitura de São Sepé que funcionam em dois turnos terão alteração no horário nesta quarta-feira, 27. A mudança se dá em virtude do jogo da Seleção Brasileira, que acontece às 15h.

De acordo com o decreto publicado pelo poder público municipal, somente secretarias que funcionam à tarde sofrerão mudanças. A medida vale para pastas como de Educação, Saúde e Obras, que habitualmente mantém expediente de manhã e de tarde. Nestes casos, o horários de atendimento será das 7h30min às 13h30min.

As demais secretarias funcionarão normalmente, também das 7h30 às 13h30min.