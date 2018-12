Show de Léo Pain agita Praça das Mercês

Dando sequencia ao Natal da Família Sepeense, na noite de sexta-feira, 22, aconteceu o tão aguardado show de Léo Pain. O show que começou às 21h30, em uma estrutura de palco montada na rua em frente ao Centro Cultural, teve a presença da aproximadamente 5.000 pessoas.

Para dar segurança ao evento a Brigada Militar efetuou policiamento com 4 policiais e duas viaturas sob a coordenação do Sgt Ricardo, e contou também com reforço do Pelotão de Operações Especiais com 4 policiais e sob o comando do Sgt Dinarte.

O evento transcorreu sem alterações.