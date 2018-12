Show de Léo Pain deve reunir milhares de pessoas em São Sepé

Aguardado com muita expectativa pelos sepeenses o show do cantor Léo Pain, vencedor do The Voice Brasil, acontece dia 21 de dezembro, às 21h30min, na Praça das Mercês, em São Sepé. O show é a principal atração do Natal da Família Sepeense.

Devido ao espetáculo as ruas centrais terão interdições e um sistema especial de segurança será montado. Após encontro entre autoridades locais, a Brigada Militar anunciou que haverá reforço especial do POE de Santa Maria.

Ainda foi definido em comum acordo que os bares poderão colocar mesas na calçada e rua, em contrapartida da liberação dos banheiros para o público. Quanto a estes, banheiros da Fundação Cultural e Prefeitura também serão disponibilizados.

A programação do Natal em São Sepé começa no dia 19 de novembro. Confira a programação completa:

Dia 19 – Show com alunos da Casa da Cultura (20h30min)

Dia 20 – Noite Gaúcha e Nativista (21h)

Dia 21 – Coral Vozes da Pulquéria (20h 30min) / Léo Pain (21h30min)

Dia 22 – Papai Noel em Noite do Samba (21h)

Dia 23 – Papai Noel também é Rock (18h30min)