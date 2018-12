Show de Léo Pain vai acontecer na Praça das Mercês

Membros da organização do Natal da Família Sepeense reuniram-se nesta manhã para definir a decisão tomada pela Fundação Cultural, Prefeitura Municipal e Brigada Militar para os preparativos da programação do Show do Léo Pain que acontece nesta sexta-feira, devido ao mal tempo. A decisão foi de manter o Show na Praça central.

O show de Léo Pain, na noite de 21 de dezembro, é aguardado com muita expectativa, tanto que a direção da Fundação Cultural, Executivo Municipal, Conselho Municipal de Trânsito e Brigada Militar, já fizeram reunião montando a estratégia de segurança e tudo que se refere ao espetáculo. As ruas centrais serão fechadas, bares poderão montar esquema especial de mesas na calçada e rua, com liberação de seus banheiros para o público. Banheiros da Fundação Cultural e Prefeitura Municipal também serão abertos ao público. A Brigada Militar terá reforço especial do POE de Santa Maria.

O show será ás 21h30, em uma estrutura de palco que será montada na rua em frente ao Centro Cultural.