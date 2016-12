A direção do Supermercado Cotrisel cancelou o o show que estava marcado para amanhã, dia 20 de dezembro, no tradicional Show de Natal Cotrisel.

Segundo o gerente de varejo, Mauro Figueira, o evento com o Grupo Tchê Garotos, que será no estacionamento do supermercado e desfile de moda com a coleção da moda verão 2017, serão realizados em outra data ainda a ser definida. A transferência se deve ao trágico acidente de hoje em São Sepé que vitimou uma funcionárias do Supermercado.