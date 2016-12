Show de patinação encantou público em São Sepé

São Sepé ganhou na noite do último domingo, 18, um presente de natal: a cidade recebeu a apresentação de patinação do grupo Danúbio Azul, de Santa Catarina. O espetáculo aconteceu no ginásio municipal de esportes.

Durante quase 2h, o público se encantou com a dança e a arte sobre as rodas dos patins. O grupo apresentou temas sobre diversas culturas mundiais, sem também deixar de lado os encantos do Natal. Na abertura do evento, o presidente da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, Luís Garcia, disse que a proposta era oferecer um show para a família. Já no seu discurso, o prefeito Léo Girardello saudou os visitantes e enfatizou as atividades de final de ano que prosseguem com shows e apresentações nos próximos dias.

O show de patinação teve como ingresso a doação de 1kg de alimento que serão destinados à Liga Feminina de Combate ao Câncer.