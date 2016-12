Show do Tchê Garotos será realizado no Clube do Comércio

O Show de Natal do Supermercado Cotrisel será realizado hoje (29), no Clube do Comércio. O espetáculo musical com o grupo Tchê Garotos iniciará às 20 horas e 30 minutos.

Iniciada em 1995, em Porto Alegre, a banda Tchê Garotos é uma das pioneiras do estilo novo de tocar vanerão ou “vanera” com percussão e swing. O gênero rompeu as fronteiras do sul do Brasil e influenciou o atual sertanejo universitário.

Tchê Garotos acumula em sua carreira 17 CDs e três DVDs, uma biografia, mais de um milhão de discos vendidos, cinco discos de ouro e um DVD de ouro.