A programação do Natal da Família Sepeense segue hoje com Show da dupla Sandro e Cícero, às 22h 30min. Em razão da chuva, o show foi transferido para o Clube do Comércio. A entrada é gratuita.

Também hoje, às 21h, o Show Natal Pampeano com Analise Severo e Jean Kirchoff, realizado pela Fecomércio/SESC RS e Sindilojas São Sepé.