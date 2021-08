Sicredi abre inscrições para turmas do Líder Jovem e do Sicredi Mulher

Com os programas, a Cooperativa visa levar conhecimento, e contribuir com a evolução pessoal e profissional jovens e mulheres dos seus três Estados de atuação Para despertar o autoconhecimento, desenvolver a liderança, inspirar o protagonismo e melhorar a qualidade de vida, a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG realiza neste semestre mais uma edição dos programas “Sicredi Mulher” e “Líder Jovem”.

Em razão da pandemia, as iniciativas serão no formato híbrido, com encontros digitais e presenciais – de acordo com a viabilidade de cada local –, oportunizando, assim, que todos os interessados participem juntos dos momentos virtuais, trocando conhecimento e ideias. As inscrições para a segunda turma de 2021 já estão abertas e seguem até o dia 10 de agosto, pelo site sicredialtouruguai.com.br ou podem ser feitas também na agência do Sicredi mais próxima. Tanto no Sicredi Mulher, como no Líder Jovem, convidados ou especialistas estarão dando suas contribuições na pauta de cada módulo proposto, auxiliando no entendimento dos temas.

O primeiro encontro presencial acontece no dia 6 de setembro e os módulos digitais começarão dia 13 do próximo mês para jovens e dia 14 para mulheres, seguindo até o fim do mês de novembro. De acordo com a assessora de Programas Sociais, Ana Claudia Selonk Busatto, esta segunda turma de 2021 tem um diferencial. “Optamos por oportunizar associados e não associados a se inscreverem. É uma experiência nova que objetiva estender os programas a quem tem interesse em participar. É um formato que entendemos ser justo e igualitário, e está aí para que possamos atender e trabalhar com um dos princípios do cooperativismo, que é oferecer educação, formação e desenvolvimento a todo e qualquer cidadão que desejar fazer parte das turmas”, explica Ana.

Sicredi Mulher

O Sicredi Mulher, que tem como slogan “Mulheres felizes brilham mais”, almeja tornar as participantes protagonistas de suas vidas e do meio onde vivem, reconhecendo a Cooperativa como grande parceira dessa causa. O programa segue o Conceito Japonês IKIGAI – que observa os pilares: missão, profissão, paixão e vocação. Link para inscrição: https://www.sicredialtouruguai.com.br/sicredi-mulher/

Já o Líder Jovem, voltado a jovens de 15 a 19 anos, objetiva estimular nos participantes o espírito de liderança e empreendedorismo, refletindo sobre valores éticos e morais. Em cada encontro é trabalhada a metodologia das Múltiplas Inteligências – que abrange nove áreas distintas do conhecimento. O programa tem em seu slogan “Durma com ideias, acorde com atitudes”. Link para inscrição: https://www.sicredialtouruguai.com.br/lider-jovem/