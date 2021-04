Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG celebra 40 anos de história

Durante Assembleia Geral Ordinária, realizada de forma digital neste sábado, 17, na sede em Rodeio Bonito/RS, a data foi comemorada

A manhã festiva do aniversário que marca as quatro décadas de fundação da Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG começou com os atos formais da Assembleia Geral Ordinária, no sábado, 17, com a presença digital dos coordenadores de núcleo – representando os mais de 90 mil associados –, dos sócios-fundadores da Cooperativa e de autoridades regionais e locais. Em função da pandemia, o momento não pode ser presencial e os participantes estavam assistindo direto dos municípios onde residem. Os coordenadores tiveram a oportunidade de votar nas pautas, referendando a decisão dos associados, manifestada nas assembleias digitais e regionalizadas, promovidas no mês de março, uma em cada Estado que a Cooperativa está presente.

Conduzida pela presidente Angelita Marisa Cadoná, na assembleia foram apresentados os números da Cooperativa de 2020. A instituição fechou o exercício com mais de 87 mil associados, representando um crescimento de 19% com relação ao ano anterior. Administrou mais de R$ 1,84 bilhão e concedeu mais de R$ 1,81 bilhão em crédito para fomento aos negócios dos associados. Seu patrimônio líquido chegou a R$ 288 milhões, bem como o resultado líquido foi de R$ 50,1 milhões. Também foram apresentados os benefícios conquistados ao longo do ano, gerando economia financeira para os associados de cerca de R$ 18,5 milhões, por meio da isenção de tarifa de manutenção de conta-corrente, isenção da anuidade do cartão de crédito e redução das taxas de cheque especial. Além disso, outro benefício aos associados foi a remuneração da cota-capital, que em dezembro de 2020 receberam R$ 2,1 milhões e, no próximo dia 26 de abril, terão mais R$ 7,1 milhões. Somando os dois valores, o retorno financeiro direto aos associados alcança R$ 9,2 milhões em distribuição de resultados.

40 anos – Nossa História Construímos Juntos

Após os atos formais da assembleia, aconteceu a comemoração dos 40 anos, com entregas de reconhecimentos à representantes de sócios-fundadores, coordenadores de núcleo, ex-conselheiros e conselheiros atuais, colaboradores e ex-dirigentes. A Central Sicredi Sul Sudeste e o sistema Sicredi também receberam homenagens, assim como os poderes públicos, executivo e legislativo, de todos os municípios da área de atuação da Cooperativa.

Também, a presidente anunciou o lançamento da web-série “Sementes do Cooperativismo – A Trajetória dos Fundadores”, que contempla vídeos com os precursores da Credirodeio e da Credifred, que mais tarde uniram-se e fundaram a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG. Os episódios, gravados com cada sócio-fundador, serão exibidos nas terças-feiras, nas redes sociais da instituição.