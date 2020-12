Sicredi desenvolve programação na 7ª Semana Enef

Ações visaram a conscientização sobre o cuidado com as finanças

Com o tema “Resiliência financeira: como atravessar a crise?”, foi realizada a 7ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana Enef), entre os dias 23 a 29 de novembro, sendo instituída pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira, tendo o apoio do Banco Central do Brasil (Bacen). A Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, como faz anualmente, desenvolveu ações para diversos públicos, contemplando crianças, adolescentes, colaboradores e público em geral.

No dia 24, aconteceu a live “Vamos cuidar do dinheiro”, voltada a adolescentes de 11 a 15 anos. No mesmo dia, foi promovido um bate-papo “Aprendendo a poupar com o Theo”, para crianças de cinco a 10 anos. Seguindo a programação, foi oferecido um momento também aos colaboradores da Cooperativa, com o coordenador do Departamento de Atendimento Institucional (Deati), que integra a rede de Educação Financeira do Bacen, Max Edivaldo Vieira de Menezes, falando sobre “Como utilizar melhor as soluções financeiras”. Para fechar as atividades da semana, no dia 26, aconteceu a live “Como está a sua relação com o dinheiro”, a qual permanece à disposição para ser assistida no Canal do Youtube, da Cooperativa.

Segundo um dos participantes, Cauan Zanella Freitas, de 11 anos, de Frederico Westphalen/RS, a live do dia 24 foi proveitosa. “Aprendi que o dinheiro pode ser ‘meu amigo’, pois com ele posso conquistar meus sonhos, como viagens, brinquedos e também a faculdade. Além disso, comecei a falar com meus pais sobre de onde vem o dinheiro que nos sustenta, eles me ensinaram como gastar e economizar, pensando no nosso futuro”, frisa Cauan.

Outro participante da programação, foi o economista Adriano Kozoroski Reis, também de Frederico Westphalen/RS. Ele ressaltou que o tema “Como está a sua relação com o dinheiro” é de grande relevância, especialmente, pelo cenário econômico nacional e mundial que as pessoas estão passando. “Destacar a necessidade da organização das finanças e do planejamento financeiro é fundamental, pois todos precisamos cuidar dos nossos recursos. O Brasil possui o Programa Nacional de Educação Financeira, o Rio Grande do Sul também tem um programa de combate ao superindividamento das famílias e o Sicredi, com estas ações de orientação, desempenha um importante papel aos associados em termos de mercado financeiro e opções de investimento. Por isso, a Cooperativa está de parabéns pela iniciativa”, assegura o economista.

A Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG sempre incentiva trabalhos voltados à educação financeira ao longo do ano, mas amplia estas atividades durante esta semana em especial, por ser uma mobilização em todo o país. As atividades estimulam a educação financeira que contribui com a formação das crianças e ajuda também adultos que têm dificuldade de gerenciar o seu dinheiro, ainda mais em momento de crise – em função da pandemia –, em que o planejamento das finanças familiares é ainda mais importante e as pessoas precisam estar bem informadas para tomar decisões acertadas que envolvam recursos financeiros.