Sicredi destina R$ 1,8 milhão para projetos do Fundo de Desenvolvimento Regional

Anúncio oficial das ações contempladas em 2020 foi feito durante live, realizada na quinta-feira, 9

Com o propósito de promover o empreendedorismo, a inovação, o desenvolvimento humano, social e ambiental, por meio da cooperação, a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, através do Fundo de Desenvolvimento Regional, apoia projetos nos municípios de sua área de presença nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. O valor destinado ao fundo, assim como o número de projetos, está crescendo a cada ano. Em 2018, foram escolhidos 75 projetos, com investimento de R$ 640,7 mil. Em 2019, foram selecionados 100 projetos que receberam R$ 960,6 mil. E, neste ano, o valor praticamente quase dobrou, alcançando R$ 1,8 milhão, destinado para 113 projetos. O anúncio oficial do montante foi realizado pela presidente Angelita Marisa Cadoná, na live – transmitida pelas redes sociais da Cooperativa – realizada na quinta-feira, 9.

Demonstrando a transparência no processo, para avaliação e definição dos projetos aprovados neste ano, foram criados dois comitês: o estratégico e o local – formado com a participação de coordenadores de núcleo, representantes de entidades e lideranças de cada um dos municípios onde a Cooperativa atua. “Os comitês locais são uma evolução neste ano. As pessoas da comunidade, que conhecem as necessidades, podem dar sua opinião em favor daqueles projetos que sejam mais relevantes e necessários a cada realidade”, destacou a presidente. Os projetos contemplados são voltados ao estímulo ao empreendedorismo e inovação, ambientais, educação, formação e sucessão, intercooperação e associativismo, e promoção à saúde coletiva e desenvolvimento social.

Além disso, a Cooperativa desenvolve a ação solidária Juntos Fazemos o Bem, através da qual uma porcentagem dos recursos investidos na instituição é revertida às entidades sociais indicadas pelo próprio associado. Até o dia 3 de julho, a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG já havia destinado R$ 362 mil em doações, contemplando especialmente instituições de saúde, em função do combate à pandemia.

Segundo a presidente Angelita Marisa Cadoná, a Cooperativa está investindo em projetos que vão proporcionar melhorias na qualidade de vida de milhares de pessoas, nos três Estados que atua. “Se somarmos R$ 1,8 milhão do Fundo de Desenvolvimento Regional, mais R$ 362 mil já doados pela ação solidária Juntos Fazemos o Bem, serão mais de R$ 2 milhões que chegaram aos mais de 78 mil associados. Sabemos que as instituições e entidades com os projetos contemplados vão utilizar estes recursos da melhor forma possível, assim como constatamos em anos anteriores. Já tivemos muitos exemplos maravilhosos da boa aplicação destes recursos e ficamos felizes por isso, em poder contribuir com valores que promovem a cooperação, a cidadania e a solidariedade. O interesse pela comunidade é também uma responsabilidade da Cooperativa, por isso sempre vamos apoiar iniciativas que contribuam com o desenvolvimento da região”, frisa a presidente.

Os projetos aprovados através do Fundo de Desenvolvimento Regional estão disponíveis no site sicredialtouruguai.com.br.