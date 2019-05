Sicredi é sete vezes Top of Mind RS

A instituição foi a mais lembrada pelo consumidor gaúcho na categoria cooperativa de crédito e obteve o nono melhor índice entre as 20 marcas premiadas com o Love Brands RS

Na noite dessa quinta-feira, o Sicredi – primeira instituição financeira cooperativa no país – recebeu o Top of Mind RS, premiação da Revista Amanhã, por ser a marca mais lembrada entre as cooperativas do Rio Grande do Sul. Desde que a categoria foi criada, o Sicredi aparece como o primeiro nome na memória dos gaúchos. O levantamento considera a primeira empresa que vêm à mente do entrevistado, o que mostra a força e a consolidação da instituição no Estado. O jantar de premiação da 29ª edição do Top of Mind RS e a entrega dos certificados para as 20 empresas reconhecidas como Love Brands RS foram realizados na Sogipa, em Porto Alegre.

Neste ano, foram entrevistadas 1,2 mil pessoas, entre 16 e 75 anos, de 20 municípios diferentes e que contemplam todas as sete mesorregiões do Rio Grande do Sul. “Estar ao lado do associado e trabalhar para o desenvolvimento dele e dos seus negócios é fundamental para atingir esta marca. Ter a preocupação com a melhoria da qualidade de vida das comunidades e da sociedade é um diferencial que faz do Sicredi a cooperativa de crédito mais lembrada desde a criação da categoria”, defende o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Love Brands

Entregue pela primeira vez, a Love Brands RS colocou o Sicredi como a nona empresa mais amada no ranking geral do Top 20. A origem do termo faz referência às marcas e empresa que passam a ser imprescindíveis na vida do consumidor. Uma instituição é considerada love brand quando o seu nome é apontado, sem qualquer tipo de ajuda ou estímulo, como o mais amado pelo público. “Essa premiação é uma novidade para o Sicredi e é o resultado de um trabalho coletivo, uma das forças do cooperativismo”, comemora Port.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 Estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.700 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o Sicredi reúne mais de 2 milhões de associados. A cobertura no RS alcança 92% dos municípios e em SC, 31%, totalizando 715 pontos de atendimento. Presente no campo e na cidade, o Sicredi contabilizou, até abril de 2019, mais de R$ 49 bilhões em Ativos Administrados nos dois estados. Quando todos fazem juntos, é possível realizar os sonhos de cada um por meio do esforço coletivo. Isso é o cooperativismo.