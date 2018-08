Sicredi figura em 14 categorias do Melhores & Maiores 2018

Pelo 7º ano consecutivo, ranking que reúne as mil maiores empresas do Brasil traz a instituição financeira cooperativa em posições de destaque

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,8 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros e Distrito Federal – foi incluído em 14 categorias no anuário Exame – Melhores & Maiores 2018. Para chegar ao resultado, a equipe técnica da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), ligada ao Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), avaliou balanços e indicadores financeiros mil organizações.

Na categoria 200 Maiores Grupos, a SicrediPar, holding que controla o Banco Cooperativo Sicredi e coordena as decisões estratégicas do Sistema, é destaque na 48ª posição. Já o Banco Cooperativo Sicredi, instrumento de acesso das cooperativas de crédito ao mercado financeiro, manteve sua colocação no 3ª lugar em Crédito Rural e ocupa o 40º lugar entre os 50 Maiores Bancos por Patrimônio. Ainda no indicador crédito, despontou nas categorias Crédito Pessoal (14º para 10º), Crédito Imobiliário (12ª), Crédito Pessoa Jurídica Total (12º para 7º) e Crédito para Médias Empresas (5º).

O Banco Cooperativo Sicredi ainda aparece em outras sete categorias: Depósito em Poupança (de 7º para 6º), em 16º lugar em Riqueza Criada por Empregado, 17ª em Empréstimos e Financiamentos e 15ª em Receita de Intermediação Financeira e Serviços. Em Total do Ativo Ajustado, figura na 13º posição; sobe duas posições em Número de Correntistas, indo de 13º para 11º; e finaliza no 8º lugar entre os maiores Emissores de Cartão de Crédito.

Conheça o Sicredi

NACIONAL – O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,7 milhões de associados, que exercem o papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi possui 117 cooperativas em 22 estados* e no Distrito Federal, possui mais de 1,5 mil agências e gera 22,8 mil empregos diretos em 1.215 municípios no país. Em 204 municípios brasileiros, o Sicredi é a única instituição financeira presente.

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

CENTRAL SICREDI SUL/SUDESTE (Consolidado RS e SC) – Reúne 43 cooperativas e 699 pontos de atendimento: 587 no RS, 108 em SC e 4 em Minas Gerais, atingiu os R$ 41,34 bilhões em Ativos Adm, registrando crescimento de 17,67%. Atualmente, somos 1.773.153 associados, tendo aumentado 2,8%. O Patrimônio Líquido ficou acima dos R$ 6,04 bilhões, com uma evolução de 17,25% sobre o ano passado. Os Depósitos Totais cresceram 17,41%, somando mais de R$ 23,56 bilhões. A Carteira de Poupança soma, até o momento, mais R$ 5,56 bilhões, avançando 42,84% no período. E as Operações de Crédito Totais registraram 17,41% de crescimento, somando mais de R$ 19,45 bilhões. Cobertura de 92% dos municípios do RS, onde em 100 municípios o Sicredi é a única instituição financeira presente. Em SC, tem cobertura em 27% do estado, tendo 3% da população catarinenses associada e 13% das empresas.