Sicredi incentiva o fomento à economia local

Campanha visa estimular a consciência da cooperação para recuperar os negócios e fortalecer a região

Neste momento delicado que vivemos, com riscos crescentes à saúde humana e empresas em dificuldades, decorrentes das restrições de circulação e diminuição considerável de consumidores, devido à pandemia do coronavírus, a melhor forma de apoiar a economia para a recuperação e retomada do desenvolvimento é apoiar os empreendedores locais. Para auxiliar nesta missão, o Sicredi lançou em todo Brasil na última semana a campanha “Eu Coopero com a Economia Local”.

A iniciativa, segundo diretor-executivo da Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, Márcio Girardi, visa incentivar o consumo local e estimular às pessoas a comprarem de quem está próximo. “Precisamos construir e fortalecer o círculo virtuoso na economia local, pois se os consumidores priorizarem o atendimento de suas necessidades de consumo nas empresas do próprio munícipio, não só os negócios serão retomados, mas empregos serão mantidos e a renda dos salários, irá incrementar toda a economia, beneficiando todos os setores. Além disso, os negócios geram arrecadação de impostos, que são a maior fonte de sustentação da estrutura pública de serviços, indispensável ao amparo e apoio a sociedade, a exemplo do Sistema Único de Saúde (SUS). Este é o melhor momento de pensarmos e agirmos de forma coletiva, trabalharmos de mãos dadas, fazendo juntos, cooperando em vez de competindo. Ao valorizarmos os negócios locais, sem descumprir as medidas de proteção e prevenção necessárias, contribuiremos para a recuperação da economia local e regional com respeito a vida humana neste “novo normal” que a pandemia já provocou”, frisa Girardi.

Cooperativismo

Em estudo encomendado pelo Sicredi para a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), intitulado “Benefícios Econômicos do Cooperativismo de Crédito na Economia Brasileira”, fica evidente o impacto positivo que as cooperativas geram nas comunidades em que estão inseridas. De acordo com o levantamento da Fipe, há fortes evidências a respeito das contribuições do cooperativismo de crédito para o desenvolvimento econômico, uma vez que a presença do cooperativismo tende a incrementar a renda por habitante dos municípios em 5,6%, a quantidade de empregos em 6,2% e aumentar o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando, portanto, o empreendedorismo local.